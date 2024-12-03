Доход авторов по новой программе монетизации VK Видео вырос в 2,5 раза

Команда VK Видео подвела первые итоги работы программы монетизации авторов видеоконтента, которая была запущена в сентябре 2024 года. С момента запуска средний доход авторов в программе вырос в 2,5 раза.

Общая численность авторов контента, допущенных к программе на платформе, достигла 81 тысячи. Участники программы активно увеличивают объем загружаемого контента, среднесуточный прирост загрузок за два месяца составил 20%, общее время просмотра видео увеличилось на 26%.

Наибольший рост доходов у авторов отмечается в таких тематиках, как семейный контент, творчество, автомобили и кулинария.

Новая программа монетизации VK Видео работает по модели Revenue Share: авторы оригинального контента получают от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах.

Программа разработана совместно с авторами, учитывает обратную связь и пожелания блогеров. VK Видео продолжает развивать экосистему, предоставляя авторам эффективные инструменты для монетизации и роста.