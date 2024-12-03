Ошибки в названии и качество картона: как отличить дорогой парфюм от дешевого

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Поддельный парфюм можно отличить от оригинала по ошибкам в названии и по слюде

Ошибки в названии и качество картона: как отличить дорогой парфюм от дешевого

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Стоит ли иметь дело с магазинами дорогих духов, в которых нет кассовых аппаратов?

Дрогой и качественный парфюм любят все. В ситуации, когда многие западные бренды ушли с российского рынка, подобрать себе что-то достойное стало еще сложнее.

Как отличить качественный аромат от поддельного — в беседе с URA.RU рассказал российский парфюмер Олег Чазов.

Так, эксперт советует обращать внимание на название аромата. В нем не должно быть ошибок. Большое значение также имеют слюда и картон — крупные бренды уделяют большое внимание упаковке, поэтому она не может быть рваной/кривой/некачественной.

Помимо этого, стоит присмотреться к качеству стекла. Оно должно быть прозрачным, без пузырьков и посторонних примесей. Трубочка в оригинальной парфюмерии тоже всегда прозрачная, а вот если она мутная — то это, вероятнее всего, подделка.

Ярким тревожным звоночком является отсутствие тестеров. Покупать аромат, не послушав его, не стоит.

Разумеется, не стоит рассчитывать на качество парфюма, покупая его у уличных торговцев, либо в магазинах, где нет даже кассовых аппаратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, большая часть россиян не следит за распродажами в «Черную пятницу».

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Ошибки в названии и качество картона: как отличить дорогой парфюм от дешевого

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