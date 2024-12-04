«Угадай, что»: как отец заставил звезду Marvel Джоша Бролина съесть питомцев

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

Звезда Marvel Джош Бролин по незнанию съел своих домашних свинок

Звезда Marvel Джош Бролин: отец обманом заставил меня съесть домашнего питомца

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/JW

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Актер до сих пор с ужасом вспоминает этот эпизод из жизни.

Звезда киновселенной Marvel Джош Бролин в детстве съел своих домашних свинок по имени Хрюк и Хряк, которых семья держала в качестве домашних питомцев. Такое шокирующее признание он сделал на YouTube-подкасте In Depth.

Выяснилось, что отец, которого зовут Джеймс Бролин, заставил будущего актера обманом попробовать их мясо.

«Угадай, что ты ешь?» — спросил неожиданно отец Джоша за одним из семейных ужинов дома.

Бролин до сих пор держит обиду на отца за этот поступок, потому что он сам растил этих животных, и они ему были, как родные. Он до сих пор не понимает, зачем надо было говорить о таких вещах маленьким детям.

Бролин-младший признался, что сам никогда бы так не поступил со своим ребенком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск судится за детей с бывшей возлюбленной. Миллиардер забрал у певицы Граймс сыновей и дочь и не разрешает матери с ними видеться.

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