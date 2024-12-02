«Плодитесь и размножайтесь»: Илон Маск судится за детей с бывшей возлюбленной

Миллиардер забрал у певицы Граймс сыновей и дочь и не разрешает матери с ними видеться.

Делами семейными сейчас озадачен многодетный миллиардер, фаворит Дональда Трампа Илон Маск. Он продолжает битву за опекунство и готовится к судебному процессу со своей бывшей возлюбленной певицей Граймс.

Несколько месяцев назад бизнесмен забрал всех троих совместных детей к себе и не разрешает матери с ними видеться. Шансов на победу у нее немного. Ведь Илон Маск буквально одержим идеей расширения семьи. И вряд ли он отдаст своих наследников.

Впрочем, один из сыновей миллиардера сменил пол* и собирается сбежать из Соединенных Штатов. Почему, рассказала корреспондент «Известий» Дарья Малахова.

С момента записи видео прошел год, а сын Лил Икс, которого Маску родила певица Граймс, до сих пор не видел маму. Один из самых богатых людей в мире запрещает бывшей видеться с сыном, и сам не расстается с ним ни на минуту. Переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, интервью главреду журнала Time, тестовый запуск ракеты Starship…

Пять месяцев назад бизнесмен забрал у бывшей не только сына — всех троих детей, и перестал выходить на связь. Адвокаты артистки бессильны против юристов миллиардера. Все что ей остается, пробовать достучаться до него — в его же соцсети.

«Целый год у меня были суды в штате с несправедливыми законами, которые ущемляют права матерей. Я не видела своих детей целых пять месяцев», — заявила бывшая возлюбленная Маска.

Судебные заседания проходят в Техасе, по месту жительства Маска. В этом штате максимальная сумма алиментов на ребенка не достигает и трех тысяч долларов. Граймс же после расставания с миллиардером — на грани банкротства. Судиться в Остине ей просто не выгодно. Однако еще не ясно встанет ли суд на сторону матери.

«Рождение ребенка стало для меня своего рода творческим возрождением. По какой-то причине мне странно говорить о себе как о матери, потому что я не ассоциирую себя с этим словом. Даже Лил Икс обращается ко мне — Клэр, а не мама», — рассказывала Граймс.

Маск тем временем скупает шикарные виллы под новый проект — жилой комплекс для всех своих детей и их мам. Новоселье уже отметила топ-менеджер одной из компаний бизнесмена — Шивон Зилис. Трое ее детей носят фамилию Маск, но женщина стоит на своем: поначалу романа с боссом не было. Это все — ЭКО. Метод, к которому Маск прибегал неоднократно.

«Итак, у меня пятеро детей, близнецы и тройняшки, да, я знаю, все мальчики. Нет, в моем роду это не норма, это было ЭКО», — утверждала бывшая жена миллиардера Джастин Маск.

Не стесняется эксцентричный бизнесмен предлагать свои услуги по зачатию и малознакомым людям. Например, экс-кандидату в вице-президенты Николь Шанахан, которая, по данным The New York Times, приняла его предложение в штыки. Впрочем, те, кто хорошо знают Маска, не удивлены.

«Одна из особенностей этого человека — его необычное чувство миссии. Он воспринимает свою жизнь как исполнение важной задачи, будь то полет на Марс или спасение человеческого сознания. Он убежден, что люди должны иметь как можно больше детей. Конечно, это проявление его эго», — считает автор биографии Маска Уолтер Айзексон.

Одержимый идеей роста населения во всем мире — иначе человечество вымрет — Маск хватается за любую возможность расширить свою семью. Его дочь Экза и сын Тау родились с помощью суррогатных матерей.

«У многих моих друзей один ребенок или вообще нет детей, поэтому я так часто говорю о детях, потому что цивилизация же исчезнет. Как вы думаете откуда берутся люди? Есть какой-то волшебный завод по производству детей? Аист, магазин с детьми, капуста: Их же нужно рожать! Плодитесь и размножайтесь», — говорит Маск.

Сейчас у миллиардера 11 детей и катастрофическая нехватка времени на воспитание. Сын Ксавье от первого брака Маска с университетской любовью обманом сменил пол. Врачи напугали бизнесмена, что от опасных препаратов тот мог погибнуть.

«Меня одурачили. Мне никто не объяснил, что блокаторы полового созревания — это, по сути, медикаменты для стерилизации. Так что, по сути, я потерял своего сына», — рассказывал бизнесмен.

Сын Маска, точнее дочь, уже заявила о решении покинуть США. По ее мнению, с приходом на пост президента Дональда Трампа для трансгендеров* настанут темные времена. Маск решение дочери не комментировал. Миллиардер готовится к очередному судебному заседанию по опеке над ее сводными братьями и сестрами.

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