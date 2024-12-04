«Срывала голос в караоке»: Алсу восхитилась пением Анны Asti

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Алсу побывала на концерте Анны Asti и восхитилась ее пением живьем

алсу про анну асти

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Артистка призналась, что хиты коллеги никогда не оставляли ее равнодушной.

Певица Алсу побывала на концерте Анны Asti, который не оставил ее равнодушной. Оправившись после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым, она вернулась к своей работе и стала чаще посещать выступления коллег.

Одна из самых востребованных российских артисток дала два сольных концерта в Москве. На один из них, который апршел с участием симфонического оркестра, как раз пришла и Алсу. Там она была в качестве зрителя. Причем активного. То и дело подпевала и восхищалась талантом коллеги. А после в социальной сети заявила, что она получила истинное наслаждение от проведенного времени.

«Я побывала на концерте Ани. Прочувствовать вживую глубину этого мощного голоса и послушать любимые песни в новых обработках в сопровождении оркестра было незабываемо! Знала бы Аня, сколько раз я срывала голос в караоке или ехала в машине по ночной Москве с подругой, мягко говоря, очень громко напевая ее песни. Девочки, знаю — таких, как мы, очень много!» — рассказала Алсу.

К слову, сейчас Алсу своей жизнью полностью довольна. После 18-летнего брака, в котором родились две дочки и сын, она почувствовала некую свободу. Погрузилась вновь в творчество, стала чаще общаться с поклонниками. Ее жизнь засияла яркими красками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певице Алсу не нравится в своей внешности.

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