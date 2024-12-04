«Срывала голос в караоке»: Алсу восхитилась пением Анны Asti

Артистка призналась, что хиты коллеги никогда не оставляли ее равнодушной.

Певица Алсу побывала на концерте Анны Asti, который не оставил ее равнодушной. Оправившись после громкого развода с бизнесменом Яном Абрамовым, она вернулась к своей работе и стала чаще посещать выступления коллег.

Одна из самых востребованных российских артисток дала два сольных концерта в Москве. На один из них, который апршел с участием симфонического оркестра, как раз пришла и Алсу. Там она была в качестве зрителя. Причем активного. То и дело подпевала и восхищалась талантом коллеги. А после в социальной сети заявила, что она получила истинное наслаждение от проведенного времени.

«Я побывала на концерте Ани. Прочувствовать вживую глубину этого мощного голоса и послушать любимые песни в новых обработках в сопровождении оркестра было незабываемо! Знала бы Аня, сколько раз я срывала голос в караоке или ехала в машине по ночной Москве с подругой, мягко говоря, очень громко напевая ее песни. Девочки, знаю — таких, как мы, очень много!» — рассказала Алсу.

К слову, сейчас Алсу своей жизнью полностью довольна. После 18-летнего брака, в котором родились две дочки и сын, она почувствовала некую свободу. Погрузилась вновь в творчество, стала чаще общаться с поклонниками. Ее жизнь засияла яркими красками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певице Алсу не нравится в своей внешности.



