«Оснований нет»: Песков ответил на возможность переговоров с Украиной

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 9 0

Дмитрий Песков считает, что пока нет оснований для переговоров с Украиной

«Оснований нет»: Песков ответил на возможность переговоров с Украиной

Фото: © РИА Новости/Максим Гучек

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Тем не менее вопрос о мирном урегулировании конфликта остается в поле зрения политиков.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что в настоящее время отсутствуют основания для начала переговоров с Украиной с целью дипломатического урегулирования конфликта. Он поделился этой информацией в разговоре с «Известиями».

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — отметил Песков.

Тем не менее незадолго до этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что возможность переговоров может возникнуть позднее, вероятно, в следующем году.

На сегодняшний день основным инициатором диалога между Россией и Украиной является избрнный президент США Дональд Трамп. Он считает, что текущий глава государства Джо Байден допустил серьезные просчеты в своей политике.

Трамп утверждает, что Штатам следует прекратить финансирование Украины, смягчить меры санкционного давления на Россию и прекратить демонизацию Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США раскрыли план Трампа по Украине, который «понравится Путину».

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