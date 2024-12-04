Тем не менее вопрос о мирном урегулировании конфликта остается в поле зрения политиков.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что в настоящее время отсутствуют основания для начала переговоров с Украиной с целью дипломатического урегулирования конфликта. Он поделился этой информацией в разговоре с «Известиями».

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — отметил Песков.

Тем не менее незадолго до этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что возможность переговоров может возникнуть позднее, вероятно, в следующем году.

На сегодняшний день основным инициатором диалога между Россией и Украиной является избрнный президент США Дональд Трамп. Он считает, что текущий глава государства Джо Байден допустил серьезные просчеты в своей политике.

Трамп утверждает, что Штатам следует прекратить финансирование Украины, смягчить меры санкционного давления на Россию и прекратить демонизацию Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США раскрыли план Трампа по Украине, который «понравится Путину».