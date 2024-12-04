Жительница Петербурга напоила мужа уксусом, чтобы тот бросил пить

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 26 0

Мужчина умер в течение часа.

Напоившую мужа уксусом петербурженку ограничили в свободе на один год

Фото: www.globallookpress.com/thomas kroeger

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Жительница Петербурга напоила мужа уксусом, чтобы тот бросил пить. Мужчина умер, а женщина получила срок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Преступление произошло в мае этого года. Петербурженка решила бороться с алкоголизмом мужа кардинальными методами, и подменила спиртное на уксусную кислоту

«Поставила бутылку с уксусной кислотой на нижнюю полку дверцы холодильника, где хранились спиртные напитки, допуская, что он может ее выпить, но не зная о последствиях, после чего покинула помещение», — уточняют в инстанции.

Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина не заметил подмену и выпил укусу. Он получил множественные химические ожоги, в том числе — пищевода, желудка и верхней трети груди. Он умер в течение часа.

Суд признал женщину виновной в причинении смерти по неосторожности. Ее приговорили к ограничению свободы сроком на один год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американка получила пожизненное за убийство мужчины во время игры в прятки.

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Жительница Петербурга напоила мужа уксусом, чтобы тот бросил пить

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