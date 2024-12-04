Американка получила пожизненное за убийство мужчины во время игры в прятки

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 22 0

Жительница США закрыла возлюбленного в чемодане и ушла спать.

Американка получила пожизненное за убийство мужчины во время игры в прятки

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Aleksandra

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США женщина убила своего возлюбленного во время игры в прятки. Она закрыла его в чемодане и ушла спать, а мужчина ночью задохнулся. Об этом сообщает CNN.

Преступление произошло во Флориде в 2020 году. Во время игры в прятки американец залез в чемодан, а женщина застегнула молнию. Сначала она смотрела, как он пытается выбраться, а после ушла спать.

По ее словам, она была уверена, что мужчина сможет освободиться самостоятельно. Также женщина утверждала, что не выпустила его из-за страха — в паре нередко случались конфликты с рукоприкладством с его стороны.

«Я хотела, чтобы он попытался понять, что я чувствую, чтобы, возможно, он мог прогрессировать и стать лучшим человеком», — сказала женщина в суде.

Утром она обнаружила возлюбленного без сознания. Приехавшие на вызов медики не смогли его откачать — тот умер, не приходя в себя.

Суд приговорил 47-летнюю американку к пожизненному лишению свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бросившая свою дочь в снег «ради хайпа» жительница Нижнего Новгорода задержана.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
106.19
-0.99 112.02
-0.78
Шанс на успех и небывалую удачу: что принесет ретроградный Юпитер в декаб...

Последние новости

12:44
Американка получила пожизненное за убийство мужчины во время игры в прятки
12:31
Набиуллина сравнила инфляцию с высоким пульсом во время бега
12:20
Рождественскому хиту Last Chrismas исполнилось 40 лет
12:10
В Ингушетии задержали финансировавшего ИГ* россиянина
12:05
Собянин объявил об индексации московских социальных выплат
12:03
Рэпер Саграда и группа «Соль Земли» выступили с концертом в Москве

Сейчас читают

Так проходит земная слава: последнее китайское предупреждение «могучего» доллара
Всем угодил, а коллег обидел: как прошла свадьба Кирилла Туриченко из «Иванушек»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год