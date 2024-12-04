ФСБ задержала продавца контрафактных сигарет в Херсонской области

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 19 0

На складе «предпринимателя» обнаружили более 189 тысяч пачек немаркированной табачной продукции.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который продавал контрфактные сигареты под видом предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

«Пресечена противоправная деятельность участника этнической организованной преступной группы, причастного к незаконному обороту контрафактной и немаркированной табачной продукции в особо крупном размере», — уточнили в ФСБ.

На складе, который принадлежал задержанному, обнаружили более 189 тысяч пачек немаркированной табачной продукции. Их примерная стоимость превышает 24 миллиона рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере».

В настоящий момент сотрудники ФСБ продолжают расследование в рамках уголовного дела и устанавливают личности его соучастников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали в Мариуполе мужчину, который призывал к насилию в отношении русских. Он публиковал в социальных сетях посты экстремистского содержания и переводил денежные средства на счета, с которых финансируют боевиков ВСУ.

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