ФСБ задержала продавца контрафактных сигарет в Херсонской области

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который продавал контрфактные сигареты под видом предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.

«Пресечена противоправная деятельность участника этнической организованной преступной группы, причастного к незаконному обороту контрафактной и немаркированной табачной продукции в особо крупном размере», — уточнили в ФСБ.

На складе, который принадлежал задержанному, обнаружили более 189 тысяч пачек немаркированной табачной продукции. Их примерная стоимость превышает 24 миллиона рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенные в особо крупном размере».

В настоящий момент сотрудники ФСБ продолжают расследование в рамках уголовного дела и устанавливают личности его соучастников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали в Мариуполе мужчину, который призывал к насилию в отношении русских. Он публиковал в социальных сетях посты экстремистского содержания и переводил денежные средства на счета, с которых финансируют боевиков ВСУ.