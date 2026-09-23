Печально наблюдать: Лавров сделал заявление о бывших союзниках СССР

Лавров рассказал о «печальной» ситуации с бывшими союзниками СССР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве «печально» наблюдать за тем, как бывшие союзники по борьбе с нацизмом не реагируют на действия президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением глава российского МИД выступил на заседании Совета безопасности ООН.

«Печально, что наши бывшие союзники в борьбе с гитлеровским нацизмом смотрят сквозь пальцы на подобные выходки», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встретились в Нью-Йорке.

Переговоры прошли в закрытом формате в гостинице, где ранее состоялась их встреча. Для Лаврова этот разговор стал первым пунктом рабочей программы в США во время участия в мероприятиях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Одной из основных тем обсуждения стала ситуация вокруг Украины. Ранее Лавров заявлял о намерении обсудить с Рубио позицию Вашингтона по возможным переговорам Москвы и Киева.

Встреча состоялась на фоне недели высокого уровня Генассамблеи ООН, в рамках которой в Нью-Йорке проходят переговоры мировых лидеров и представителей внешнеполитических ведомств.

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