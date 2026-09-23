Никогда не покупала? Захарова рассказала о своем отношении к дорогим сумкам

Мария Захарова раскрыла свое отношение к дорогим брендам и сумкам Chanel

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никогда не покупала себе сумки Chanel, несмотря на то что около 15 лет назад у нее появилась возможность приобретать дорогие аксессуары. По словам дипломата, ее отношение к подобным покупкам изменилось после одной из поездок в Париж.

В беседе с «Радио 1» Захарова рассказала, что после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» увидела в парижском магазине очередь из японских покупателей, которые были готовы потратить на сумки от пяти до семи тысяч евро или долларов.

По словам представителя МИД, эта ситуация показалась ей лицемерной на фоне масштабной помощи, которую люди по всему миру оказывали Японии после катастрофы. После этого Захарова решила не участвовать в гонке за дорогими аксессуарами.

Захарова также высказалась о зарубежных марках, включая Chanel и Boss, которые после введения санкций ограничили работу с российскими клиентами.

По ее мнению, известные бренды не должны восприниматься как единственный показатель статуса, в том числе с учетом их исторического прошлого.

Сейчас при выборе сумки дипломат обращает внимание прежде всего на практичность. По ее словам, для нее важно, чтобы аксессуар вмещал документы, телефон, зарядные устройства и другие необходимые в поездках вещи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.