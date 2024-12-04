«Он в неадекватном состоянии»: в Южной Корее запускают процедуру импичмента президента

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Оппозиция в Южной Корее начала процесс импичмента президента Юн Сок Еля

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Накануне Юн Сок Ель объявил в стране военное положение.

Южная Корея едва не оказалась на грани государственного переворота после того, как президент объявил военное положение, а потом все-таки отменил его спустя несколько часов.

Оппозиция республики инициирует импичмент Юн Сок Еля. Предложение подали шесть партий. Голосование состоится 6 или 7 декабря. Для объявления импичмента понадобится, как минимум, две трети голосов депутатов. Также оппозиция готовится обвинить президента в госизмене.

«Юн Сок Ель не в своем уме. Его суждения и осведомленность о ситуации не в норме. Он находится в настолько неадекватном состоянии, что не должен исполнять свои обязанности президента даже в течение одной минуты или секунды», — заявил лидер фракции главной оппозиционной Южнокорейской демократической партии Пак Чхан Дэ.

В правящих кругах страны уже начались массовые увольнения. Глава Минобороны извинился перед гражданами за ситуацию, когда по улицам Сеула курсировала бронетехника, и подал в отставку. Ранее также поступили руководители администрации президента и старшие секретари.

Всеобщую забастовку провели профсоюзы, они требовали отставки Юн Сок Еля. При этом сам президент покидать свой пост пока не собирается.

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