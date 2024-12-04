Москвичка мечтала о красивом бюсте, но вместо этого получила грудь с дефектами, мучительные боли и проблемы с психикой. Таков результат пластической операции.

На восстановление здоровья, ментального в том числе, пришлось потратить больше миллиона рублей. В клинике попытались переложить вину на саму клиентку.

Чем закончилось противостояние, рассказал корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Она наглядно демонстрирует размер ущерба. Большие вложения, которые она буквально оторвала от сердца, не оправдались.

«Во-первых, она сделала вот эти неровные рубцы, шрамы, точнее. Потом она сделала здесь все неровно. Потом это все разошлось и превратилось вот в такие вот растяжки», — рассказывает Марина Рыбина.

Каждый раз обнажая свою проблему, Марины едва сдерживает слезы. Стоит ей поднять руку или неправильно повернуться, адская боль пронзает все тело.

«Грудь у меня до сих пор болит два года. Она постоянно стреляет, то есть такие прострелы. Обезболивания не помогают», — говорит пострадавшая.

Виновницей своих мучений Марина называет хирурга Ольгу Ованесову, которая делала ей маммопластику. По словам пострадавшей, врач провела операцию с серьезными нарушениями, после которой клиентка лишилась части груди.

А ведь поначалу казалось, и операция, и ее стоимость — знак судьбы. Непосредственно перед приемом Марина встретила гадалку-экстрасенса, которая и убедила девушку лечь под нож.

«Взяла за руки, говорит, у вас жизнь кардинально поменяется после этого», — вспоминает Рыбина.

Технически — не соврала. Жизнь, действительно, кардинально изменилась. Начались проблемы со сном, личной жизнью и даже ментальным здоровьем. Чтобы привести психику в порядок, пришлось потратить еще около миллиона на лечение и реабилитацию в клиниках. Теперь пострадавшая требует компенсацию и даже наняла адвоката.

После такого заявления отношения с клиникой изменились. Якобы Ольга Ованесова отказалась признать свою вину и настаивала на том, что пациентка все придумала. Однако как только медики узнали, что этой историей заинтересовались журналисты, то Марину сразу пригласили на прием к одному из самых опытных хирургов.

Специалист осмотрел пациентку и сравнил то, как она выглядела до операции.

После этого у него возник только один вопрос:

«Покажите сосок здесь. Это до Ольги Александровны. Где? Где сосок?» — указал врач.

После недолгих поисков врач высшей категории сделал неутешительный вывод: всему виной предыдущие хирургические вмешательства. Якобы Марина слишком часто пыталась изменить свою грудь и теперь столкнулась с последствиями. Тем не менее он предложил ей исправить ситуацию и предложил ей еще одну операцию.

«Вкратце таким образом: еще раз встретимся, сделаем УЗИ, сделаем КТ, сделаем МРТ. Мне нужно знать полную картину, чтобы вы были как на ладони у меня», — предложил пластический хирург Тигран Казарян.

Однако Марина не готова еще раз ложиться на операционный стол в этой клинике. Она потребовала вернуть ей деньги и возместить моральный ущерб.

Таким образом медики должны будут заплатить два миллиона рублей. Видимо, их так напугали камеры, что они практически сразу согласились на такие условия и пообещали расплатиться. А пока Рыбина продолжает жить с болью в груди во всех смыслах.