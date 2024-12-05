Пожилая пара в Нижегородской области погибла от рук неизвестного

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 1 254 0

Инцидент произошел в городе Саров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Неизвестный преступник совершил жестокое убийство и ограбление пожилой пары в Нижегородской области, сообщил «Известиям» информированный источник.

Трагедия произошла в городе Саров, где женщина, работающая в местной социальной службе, и ее муж, являющийся инвалидом, стали жертвами злодеяния. Данная информация была озвучена источником информации для СМИ.

Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону разместила в своем Telegram-канале сообщение с подробностями инцидента. Место действия — квартира, расположенная на Ленинском проспекте.

«В одной из квартир на Ленина в городе Саров Нижегородской области были найдены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77-летней женщины, у которой была отрублена голова», — сообщается в заявлении ведомства.

В настоящий момент на месте происшествия работают следственные группы и сотрудники правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство двух лиц»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Петербурга напоила мужа уксусом, чтобы тот бросил пить.

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