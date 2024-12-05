«В семье Ткачевых прибыло»: Лера Фрост впервые стала мамой

Звезда «Дома-2» поделилась первыми эмоциями от долгожданной встречи с малышом и показала, как выглядела сразу после родов.

В семье бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Леры Фрост произошло радостное и долгожданное событие — она впервые стала мамой. Знаменитость опубликовала фотографию из роддома и рассказала о первых эмоциях после встречи с малышом.

«Самый счастливый день в нашей жизни! Ура! В семье Ткачевых прибыло… Наш любимый Антонович за кадром. Красивущий, здоровущий, голубоглазый. Мы отдыхать, все подробности потом. Огромное спасибо за переживания и добрые слова», — рассказала новоиспеченная мама в своем Telegram-канале.

Лера Фрост показала, как выглядела сразу после родов. Telegram/ТКАЧЕВА. ЛИЧНОЕ/tkacheva_lichnoe

К слову, родила Фрост от депутата Антона Ткачева. За него она вышла замуж в 2022 году. Свадьба была относительно скромной. На торжество позвали только родителей и друзей. В числе последних были дрессировщик Эдгард Запашный, а также певец Влад Топалов с супругой и другие. Событие представляло собой обычный ужин в ресторане без какой-либо помпезности.

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