Байден больше не решает: в США отказались направлять Украине новый пакет помощи

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Конгресс США отказался рассматривать проект выделения Украине 24 млрд долларов

Фото, видео: Reuters/Benoit Tessier; 5-tv.ru

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Действующий президент Штатов собирался выделить Киеву еще 24 миллиарда долларов. Однако в Конгрессе высказались резко против.

Против помощи Киеву выступили в американском Конгрессе. Палата представителей не будет рассматривать проект выделения Украине еще 24 миллиардов долларов, которые запросил Джо Байден.

Об этом заявил спикер Майк Джонсон. Он подчеркнул, что этот вопрос уже не находится в компетенции уходящего лидера США.

«Не Байдену принимать это решение. У нас есть избранный президент, и мы подождем его решения и будем следовать указаниям нового верховного главнокомандующего по этому вопросу», — заявил Джонсон.

Джонсон добавил, что после инаугурации Дональд Трамп изменит динамику украинского конфликта. И решения избранного президента, как ожидается, поддержат обе палаты Конгресса США.

Накануне стало известно, что по итогам голосования на ноябрьских выборах республиканцы получили большинство не только в сенате, но и сохранили лидирующие позиции в Палате представителей. Новый состав законодательного органа приступит к работе 3 января.

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