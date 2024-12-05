Перед Новым годом цены на популярные товары будет контролировать ФАС

У торговых сетей обмануть покупателей и завысить цены на фоне повышения спроса перед Новым годом не получится. Продавцам придется отчитываться перед ФАС.

Антимонопольная служба уже разослала в ведущие торговые компании соответствующее предупреждение. Продавцам запрещено необоснованно увеличивать стоимость товаров, которые пользуются популярностью перед праздниками.

Кроме того, ФАС призывает магазины оперативно сообщать о таких нарушениях со стороны поставщиков и логистических компаний. Недобросовестным игрокам будут грозить проверки и серьезные штрафы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Генпрокуратура сообщила о снижении цен на молоко после проверки.