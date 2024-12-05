«В плену или мертва»: куда пропала экс-супруга Гогена Солнцева

Подозрительное сообщение спустя почти три месяца тишины пришло от имени Екатерины Терешкович родным.

Бывшая супруга российского шоумена Гогена Солнцева — 69-летняя Екатерина Терешкович — может находиться сейчас в плену или вовсе мертва. Кто-то писал от ее лица родным и требовал деньги. Об этом рассказал Солнцев в беседе с изданием StarHit.

Нынешней жене шоумена Полине, которая вдобавок является и дочерью Терешкович, пришло сообщение якобы от матери. Автор от ее лица написал, что женщина разбила катамаран и теперь ей нужно шесть тысяч дирхам (более 170 тысяч рублей) на ремонт. Деньги необходимо перевести на криптокошелек «подруги».

«Я говорю: „Полина, ты дура?! Я никакие деньги не буду высылать, потому что, считаю, это орудуют мошенники“. <…> Катя или в плену, или мертва, поэтому я почти две тысячи баксов в воздух, точнее, мошенникам, бросать не собираюсь», — сказал Солнцев.

Он отметил, что Полина не смогла дозвониться по указанному номеру, поэтому голоса Екатерины никто не слышал. К тому же, подчеркнул шоумен, никаких катамаранов в ОАЭ нет.

Жены Гогена Солнцева

Гоген Солнцев познакомился с Екатериной Терешкович в 2014 году, а в апреле 2018-го пара поженилась. Женщина старше шоумена на 26 лет. На протяжении всего брака супруги часто ругались. В том числе причиной стали отношения Солнцева с дочерью жены Полиной Терешкович.

Екатерина узнала об их связи в прямом эфире на федеральном телеканале. Она ворвалась в студию и разбила дочери нос. Но, несмотря на шокирующую новость, Екатерина не стала разрывать отношения с мужем, они прожили в браке всего три года. В 2021-м стало известно, что Гоген и Екатерина все-таки разводятся. Процесс завершился в октябре, и уже через три недели артист женился на Полине.

В 2024 году у Гогена и Полины родился сын Ваня, причем на свет он появился дома. Молодая супруга шоумена в последний момент решила не ехать в роддом. И, если бы не рядом находившаяся акушерка, процесс мог закончиться трагично как для мамы, так и для ребенка. Сейчас у Вани только одна бабушка, хотя и это лишь название. Дело в том, что Терешкович поддерживать связь с внуком отказалась.

Стоит отметить, что в отношениях Гогена и Полины тоже не все гладко: буквально этим летом сообщалось об их ссоре в связи с изменой. В частности, Солнцев якобы застал супругу с чужим мужчиной, вернувшись с гастролей. По его словам, супруга и ее любовник в тот момент находились в нетрезвом состоянии, а сын был голодный. Попытка выгнать чужого мужчину из квартиры обернулась дракой. Солнцев заявлял, что прощать измену не собирается и грозился развестись.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Гогена Солнцева — Екатерина Терешкович пропала в чужой стране. Она не выходит на связь уже почти три месяца после того, как отправилась на курсы с подругами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ