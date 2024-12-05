«В плену или мертва»: куда пропала экс-супруга Гогена Солнцева

|
Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Гоген Солнцев: экс-жена Терешкович находится в плену или уже мертва

«В плену или мертва»: что известно о пропавшей экс-жене Гогена Солнцева

Фото: Instagram*/yekaterinatereshkovich

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подозрительное сообщение спустя почти три месяца тишины пришло от имени Екатерины Терешкович родным.

Бывшая супруга российского шоумена Гогена Солнцева — 69-летняя Екатерина Терешкович — может находиться сейчас в плену или вовсе мертва. Кто-то писал от ее лица родным и требовал деньги. Об этом рассказал Солнцев в беседе с изданием StarHit.

Нынешней жене шоумена Полине, которая вдобавок является и дочерью Терешкович, пришло сообщение якобы от матери. Автор от ее лица написал, что женщина разбила катамаран и теперь ей нужно шесть тысяч дирхам (более 170 тысяч рублей) на ремонт. Деньги необходимо перевести на криптокошелек «подруги».

«Я говорю: „Полина, ты дура?! Я никакие деньги не буду высылать, потому что, считаю, это орудуют мошенники“. <…> Катя или в плену, или мертва, поэтому я почти две тысячи баксов в воздух, точнее, мошенникам, бросать не собираюсь», — сказал Солнцев.

Он отметил, что Полина не смогла дозвониться по указанному номеру, поэтому голоса Екатерины никто не слышал. К тому же, подчеркнул шоумен, никаких катамаранов в ОАЭ нет.

Жены Гогена Солнцева

Гоген Солнцев познакомился с Екатериной Терешкович в 2014 году, а в апреле 2018-го пара поженилась. Женщина старше шоумена на 26 лет. На протяжении всего брака супруги часто ругались. В том числе причиной стали отношения Солнцева с дочерью жены Полиной Терешкович.

Екатерина узнала об их связи в прямом эфире на федеральном телеканале. Она ворвалась в студию и разбила дочери нос. Но, несмотря на шокирующую новость, Екатерина не стала разрывать отношения с мужем, они прожили в браке всего три года. В 2021-м стало известно, что Гоген и Екатерина все-таки разводятся. Процесс завершился в октябре, и уже через три недели артист женился на Полине.

В 2024 году у Гогена и Полины родился сын Ваня, причем на свет он появился дома. Молодая супруга шоумена в последний момент решила не ехать в роддом. И, если бы не рядом находившаяся акушерка, процесс мог закончиться трагично как для мамы, так и для ребенка. Сейчас у Вани только одна бабушка, хотя и это лишь название. Дело в том, что Терешкович поддерживать связь с внуком отказалась.

Стоит отметить, что в отношениях Гогена и Полины тоже не все гладко: буквально этим летом сообщалось об их ссоре в связи с изменой. В частности, Солнцев якобы застал супругу с чужим мужчиной, вернувшись с гастролей. По его словам, супруга и ее любовник в тот момент находились в нетрезвом состоянии, а сын был голодный. Попытка выгнать чужого мужчину из квартиры обернулась дракой. Солнцев заявлял, что прощать измену не собирается и грозился развестись.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Гогена Солнцева — Екатерина Терешкович пропала в чужой стране. Она не выходит на связь уже почти три месяца после того, как отправилась на курсы с подругами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-5° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
104.24
-1.95 110.20
-1.82
Меньше амбиций, больше мудрости: прогноз Таро для Близнецов на 2025 год

Последние новости

11:42
Была украдена, нашлась в Канаде: семье ветерана ВОВ вернули его медаль «За отвагу»
11:29
Байден больше не решает: в США отказались направлять Украине новый пакет помощи
11:12
Политический кризис нарастает: парламент Франции вынес правительству вотум недоверия
11:02
Житель Кузбасса поджег дом с тремя людьми из-за отказа пустить его в гости
10:59
Перед Новым годом цены на популярные товары будет контролировать ФАС
10:42
C космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2. 1А»

Сейчас читают

Проснулись: доктор Мясников объяснил, как мясной клей в сосисках на самом деле влияет на людей
«Пришлось повторить три раза»: Долина попала в казусную ситуацию на концерте
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год