Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

Мэр столицы поблагодарил их за бесценные уроки мужества, стойкости и патриотизма.

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

Фото: icmos.ru

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 83-й годовщиной контрнаступления советских войск в Битве под Москвой, которая отмечается 5 декабря. В своем официальном Telegram-канале он поблагодарил их за бесценные уроки мужества, стойкости и патриотизма.

«5 декабря 1941 года навсегда вошло в героическую летопись Великой Отечественной войны. Остановив врага у стен столицы, бойцы Красной Армии погнали его прочь. До Берлина оставалось больше полутора тысяч километров, свыше тысячи дней и ночей — долгий и трудный путь. Но именно разгром фашистов под Москвой вселил в миллионы сердец веру в то, что этот путь будет победным», — написал он.

Он подчеркнул, что «память о героических фронтовиках и тружениках тыла мы передаем новым поколениям народа-победителя».

Также Собянин пожелал всем москвичам бодрости духа, здоровья, благополучия.

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