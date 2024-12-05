Госкомпания «Дом. РФ» выставила на торги СИЗО «Кресты» в Петербурге

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 27 0

Цена лота стартует от 1,052 миллиарда рублей.

Госкомпания «Дом. РФ» выставила на торги СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

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Государственная компания «Дом. РФ» выставила на торги СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Основная задача „Дом. РФ“ при реализации подобных объектов — дать им вторую жизнь, провести приспособление для современного использования через поиск добросовестных и надежных инвесторов», — объяснила директор по реализации федерального имущества «Дом. РФ» Николай Сарокваша.

Следственный изолятор «Кресты» — это исторический комплекс площадью в 41,2 тысячи квадратных метров, часть из которого составляет культурное наследие России. При этом известно, что несколько зданий не вошли в состав лота. В том числе на торги не вышла действующая церковь Святого князя Александра Невского, которую передадут местной епархии, и общежитие.

Торги стартуют 21 февраля 2025 года. Первоначальная цена лота составляет 1,052 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СИЗО «Кресты» не используют по назначению последние несколько лет. В 2017 году для заключенных построили новое здание, которое расположено в Колпино.

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