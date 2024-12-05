«Делаю то, что хочу»: как таинственный воздыхатель Бьянки отреагировал на ее интрижку с Natan

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 26 0

Возлюбленный певицы Бьянки негативно отреагировал на ее интрижку с Natan

Как возлюбленный Бьянки отреагировал на ее поцелуи с Natan

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Известно, что певица не состоит в отношениях с этим мужчиной.

Знакомый певицы Бьянки, питающий к ней нежные чувства, всерьез воспринял ее поцелуй с рэпером Natan. Об этом она рассказала в одном шоу на YouTube.

Таинственный мужчина искренне расстроился, когда увидел момент, который попал в запись одного развлекательного шоу. Певице же его реакция показалась чрезмерной, так как, несмотря на взаимные симпатии, в отношениях парочка не состоит.

«Я сказала, что это был хайп, и, мол, мы все равно с тобой не вместе. И ты не имеешь права предъявлять мне какие-то претензии. Я делаю то, что я хочу», — заявила Бьянка.

На вопрос ведущей, почему они не в отношениях, певица неожиданно для всех сказала, что ее возлюбленный — бомж.

Подписчики расценили это как юмор, так как недавно артистка говорила, что ее избранник — из сферы шоу-бизнеса. Почему она так назвала мужчину — неизвестно. Его имя певица продолжает скрывать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бьянка дала совет, как повысить либидо. Ведь интрижка артистки с рэпером Natan на реалити-шоу показала — у нее с половым влечением все в порядке.

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