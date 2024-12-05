«Если у кого-то что-то упало»: Бьянка дала совет, как повысить либидо

Интрижка артистки с рэпером Natan на реалити-шоу показала — у нее с половым влечением все в порядке.

После того как страсти между певицей Бьянкой и рэпером Natan поутихли, артистка поделилась секретом, что ей помогает всегда повышать сексуальное влечение. Всем россиянам в интервью изданию Life.ru знаменитость посоветовала заряжать себя позитивной энергией и начать смотреть на противоположный пол под другим углом.

«Мне кажется, ни у кого ничего не упало. Но если у кого-то что-то упало, советую зарядить себя позитивной энергетикой и посмотреть на женщин или мужчин под другим углом. Без всяких обид, без всяких каких-то старых и прошлых историй. Каждую историю начинать и верить, что в этот раз будет так, как я хочу», — поделилась Бьянка.

К слову, сама певица не раз признавалась — ее вектор внимания больше направлен на творчество. При этом о личной жизни она не забывала. Встречаться с мужчинами она начала, как и многие, в юности. При этом рядом с ней всегда кто-то был, одна она никогда не была. Но до свадьбы дело так и не доходило, пока артистка не закрутила роман с гитаристом из своей команды Романом Безруковым.

Вскоре она вышла замуж за него и, возможно, верила, что эти отношения будут долгими и счастливыми. Но, увы. Спустя четыре месяца стало известно — пара решила развестись. А недавно поползли слухи о том, что между Бьянкой и Natan была чуть ли не интимная близость. Артистка такую связь с коллегой отрицала, но после всплыло видео, на котором они страстно целовались. И это несмотря на то, что рэпер по документам еще женат.

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