Путин заявил о запуске нового этапа технологического развития РФ в 2025 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

На днях правительство обсуждало, как обеспечить лидерство России в этом вопросе.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Следующий 2025 году станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как подчеркнул глава государства, на днях правительство обсуждало, как обеспечить технологическое лидерство России.

«Речь не о том, чтобы все производить внутри страны, это и не нужно и невозможно, нам нужно добиваться глобальной конкурентоспособности собственных технологических решений, выходить с ними на мировой рынок», — подчеркнул Путин.

На этой основе, продолжил президент, России нужно укрепить свое лидерство в тех или иных сферах. Сейчас же в нацпроектах не хватает таких системных задач.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил о наиболее заметных результатах нацпроектов. Они на деле должны решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах, подчеркнул на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства.

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