Путин заявил о наиболее заметных результатах национальных проектов

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Путин: результаты нацпроектов достигнуты в сфере дошкольного образования

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Они на деле должны решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах, подчеркнул глава государства.

Наиболее заметны результаты национальных проектов в сфере дошкольного образования. При этом отстают направления медицинской помощи и доступности жилья. Об этом высказались россияне. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства подчеркнул, что нацпроекты на деле должны решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах. В связи с этим эффективность работы правительства по ним будет оцениваться, в том числе с помощью социологических опросов.

«Текущие опросы показывают следующие: по мнению граждан наиболее заметные результаты нацпроетов достигнуты в сфере дошкольного образования. То есть доступности и работы яслей и детских садов, создание условий для самореализации людей. Также в области ремонта и строительства автомобильных дорог, в повышении качества и удобства государственных услуг», — сказал Путин.

При этом опросы показывают и отстающие направления. В частности, людей не устраивает уровень медицинской помощи и доступность жилья. Эти вопросы требуют повышенного внимания. К ним также относятся не только выплаты на ребенка, но и дополнительные возможности в системе образования, здравоохранения, в спорте, культуре и досуге, а также туризме.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил ввести в эксплуатацию к концу года еще 150 школ. Помимо этого, за последние годы в стране было открыто почти 1700 детских садов.

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Путин заявил о наиболее заметных результатах национальных проектов

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