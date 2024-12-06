Лавров: «Россия готова сделать все, чтобы защитить свои законные интересы»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 38 0

Испытание гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в реальных условиях — это прямой сигнал Западу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ; 5-tv.ru

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что испытание гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в реальных условиях — это сигнал Западу о том, что Россия готова сделать все, чтобы защитить свои законные интересы. Об этом политик заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Сообщение в том, что США и их союзники, поставляющие дальнобойное оружие киевскому режиму, должны понимать, что мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться успеха в нанесении нам „стратегического поражения“. Западники борются за сохранение своей гегемонии в мире, в любой стране, регионе, на любом континенте. Мы боремся за наши законные интересы безопасности», — подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что сенатор США Линдси Грэм, который некоторое время назад посетил Киев, в присутствии президента* Украины Владимира Зеленского прямо заявил о том, что Украина богата редкоземельными металлами. Имея ввиду, что США не может оставить это богатство русским и хочет забрать его.

«Они борются за режим, который готов продать или отдать Западу все природные и человеческие ресурсы. Мы же сражаемся за живущих на этих землях людей, чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы. Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, „сидящих“ на этих природных ресурсах», — подчеркнул министр.

А также добавил, что Россия не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Ведь наша военная доктрина гласит, что самое главное — избежать ядерной войны.

Известно, что западные страны официально дали разрешение Украине на использование дальнобойного оружия по российским территориям. В ответ на это Москва провела испытания новой баллистической ракеты «Орешник», ударив ей по промышленному комплексу в Днепропетровске.

Выступая на заседании ОДКБ в Астане, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда будет отвечать на эскалацию со стороны Запада.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Запад расшифровал сигнал РФ от испытания «Орешника», по словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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