Чудеса, да и только: бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 18 0

Актриса Эмбер Херд в ожидании второго ребенка

Бывшая Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка

Фото: www.globallookpress.com/Maurizio D'Avanzo

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Срок еще маленький, поэтому актриса и ее представитель не желают вдаваться в подробности.

Актриса Эмбер Херд ждет второго ребенка. Об этом сообщает портал People со ссылкой на источник в окружении звезды. По данным издания, 38-летняя актриса очень рада пополнению.

«Беременность еще на раннем сроке, поэтому, как вы понимаете, мы не хотим вдаваться в подробности на данном этапе. Достаточно сказать, что Эмбер в восторге от себя и от Уны Пейдж (дочь актрисы — Прим.ред.)», — пояснил инсайдер.

Сама актриса никак не прокомментировала заявление источника.

Первенец Эмбер Херд появился на свет 8 апреля 2021 года. Актриса воспользовалась услугами суррогатной матери. Девочку она назвала Уна Пейдж.

Однако о радостной новости она заявила только спустя несколько месяцев после рождения дочки. Актриса тогда написала в личном блоге в соцсетях, что шла к этому решению четыре года и очень рада, что его приняла. Кто отец ребенка — неизвестно, как и про второго мужчину информации нет. Херд предпочитает скрывать личную жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джонни Депп простил экс-супругу Эмбер Херд. Во время судебных тяжб с актрисой его жизнь была похожа на «мыльную оперу», но после разбирательств все вернулось в прежнее русло. 

-5° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Меньше амбиций, больше мудрости: прогноз Таро для Близнецов на 2025 год

Последние новости

2:55
Чудеса, да и только: бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка
2:35
«Сделали нас сильнее»: Лавров о санкция в отношение России
2:20
«Не откладывает дела на потом»: Лавров рассказал о Трампе
2:11
Побеждают даже волка: какие породы собак лучше не держать в квартирах
1:50
«Меня боятся европейцы»: Лавров рассказал о западных коллегах
1:36
Лавров рассказал Карлсону, как США и РФ передают информацию о ядерных ударах

Сейчас читают

Проснулись: доктор Мясников объяснил, как мясной клей в сосисках на самом деле влияет на людей
«Никого не выгоняли»: посол в ФРГ заявил об уникальных условиях для немецких компаний в России
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год