Он прилетел в Россию взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в отеле в Москве. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На записи видно, как он с сумками и в сопровождении охраны выходит из отеля. Те, в свою очередь, просят не вести съемку.

Напомним, журналист прилетел в Москву взять интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как заверил Карлсон, в Америке никто не осознает, что мир приближается к ядерной войне. Он приехал в Россию вместе с командой, чтобы показать американцам альтернативную точку зрения.

Интервью Путина Карлсону

Долгожданное интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Карлсону вышло в свет в ночь на 9 февраля 2024 года. В ходе беседы они обсудили множество тем, в том числе спецоперацию на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО, а также ряд других вопросов. Двухчасовое интервью Владимира Путина вызвало широкий ажиотаж по всему миру. За два дня в социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.

В ходе интервью Путин для западной аудитории дал подробный исторический экскурс, без которого истоки современного конфликта на Украине понять невозможно. От зарождения русской государственности до развала Советского Союза и майдана 2014 года: все о столь знакомом двуличии киевских наместников — и с доказательствами. Целую папку с документами Путин оставил Карлсону. Он знал, что журналисту будет это интересно, ведь тот является историком по образованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова сообщила, когда выйдет интервью Лаврова журналисту Карлсону. Дипломат отметила, что сейчас интервью монтируется. Всего беседа длилась примерно полтора часа. В ходе интервью Лавров и Карлсон обсудили вопросы, касающиеся отношений между Россией и Соединенными Штатами, а еще ситуацию на Украине.