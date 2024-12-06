Новые имена и смелые идеи: в Москве открылась ярмарка искусства |catalog

Москвичи и гости столицы могут познакомиться с творениями современных художников. Более 300 мастеров со всей России представили свои работы на ярмарке |catalog|. На выставке можно увидеть не только необычные картины и арт-объекты, но также произведения, созданные с помощью нейросети. Со свежими талантами познакомился корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Строгие геометрические формы и едва уловимые силуэты, дерзкие провокации и мемы как источник вдохновения. Впрочем, источников здесь хватает.

«Я рисую только собак!» — заявила художница Полина Стриж.

Ярмарка |catalog| доказывает — рисовать можно все что угодно. А можно и вовсе не рисовать. Арт-объекты, созданные при помощи нейросетей, — новое слово даже для современного искусства.

«У меня на стенде представлен фотоальбом, который называется „Семья, которой нет“. В нем повествуется история одной несуществующей идеальной счастливой семьи», — рассказала художница Виктория Гурова.

Если это — апелляция к ностальгии, то неваляшки с «лицами» биткоина и рубля — уже злободневный комментарий. А вот золотые ископаемые в земле, как и фантазии на тему пещерных чудовищ, кажется, в принципе вне времени.

«Между нашими работами, безусловно, существует какой-то диалог на разных абсолютно уровнях. И с точки зрения масштаба, и с точки зрения техник, и с точки зрения концепции. То есть мы, каждый из художников, по-разному смотрит на одно и то же пространство, на пространство пещеры», — заявил художник Даня Пирогов.

Замысел и форма могут быть разными, главное, отклик зрителя, а в данном случае и покупателя. Все работы здесь в свободной продаже.

Пожалуй, ключевой стенд на ярмарке — fresh talents. Это собрание работ начинающих художников. Их первая проба в условиях реальной конкуренции. Потому что соперничать приходится с авторами, уже давно заявившими о себе.

В этом основная миссия ярмарки. 55 галерей со всей страны, больше 300 художников и полное равенство возможностей — на три дня. Даже места в историческом здании типографии Ивана Сытина распределялись случайно. Все, чтобы подсветить тех, кто иначе мог бы остаться незамеченным.

«Новые имена в искусстве важны и с точки зрения самого искусства, и с точки зрения расширения круга коллекционеров. И молодые имена представлены на каждом стенде. Это было обязательное условие участия галереи», — рассказала основатель ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко.

«Происходит некая балансировка системы. Когда молодые галереи могут приглашать молодых авторов, а также взрослые галереи, у которых уже укомплектован пул художниками, они начинают смотреть в сторону молодых имен и также приглашать их к сотрудничеству», — объяснила основатель галереи A-S-T-R-A Алина Крюкова.

За признанием галерей следует интерес коллекционеров. Только за первые часы работы ярмарки было закрыто несколько десятков сделок. Освободившиеся места быстро занимали новые работы. И это, вероятно, главное доказательство — российское современное искусство не перестает быть еще и актуальным.