«Беспрецедентное явление»: президент Франции сделал обращение к нации

Эммануэль Макрон был вынужден сделать это после того, как парламент Пятой республики вынес вотум недоверия нации.

Новое правительство Франции приступит к своим обязанностям уже в ближайшие дни. Его возглавит новый премьер-министр, имя которого президент Эммануэль Макрон пока не назвал. Сегодня он проведет консультации по кандидатуре.

Накануне Мишель Барнье, занимавший пост премьера рекордно короткий срок, подал в отставку после вынесения вотума недоверия. Сам Макрон покидать Елисейский дворец до конца своего срока не планирует, несмотря на явные призывы к этому со стороны парламента. В своем обращении к нации он дал понять, что увидел в вотуме недоверия действие враждебных сил.

«Правительство получило нарекания со стороны парламента, несмотря на все уступки, сделанные Мишелем Барнье всем парламентским фракциям. Правительство получило вотум недоверия, что является беспрецедентным за последние 60 лет, потому что крайне правые и крайне левые объединились в „антиреспубликанский фронт“ и потому что силы, которые еще вчера управляли Францией, примкнули к ним, решили им помочь», — заявил Макрон.

Народный гнев и вынесение вотума недоверия спровоцировал новый законопроект Барнье. Он предполагает значительное повышение налогов, а также сокращение социальных программ. И все это — ради повышения расходов на оборону.

Такой острый политический кризис Франция не переживала больше 60 лет. Последний раз правительство в полном составе сложило свои полномочия в 1962-м. А за последний год это уже третья смена французского премьер-министра. В январе в отставку ушла Элизабет Борн, а в июле — Габриэль Атталь.