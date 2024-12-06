«Символ нашего единства»: в Главном храме Росгвардии в Подмосковье открыли Аллею Героев

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 628 0

В Главном храме Росгвардии в Подмосковье открыли Аллею Героев

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На мраморных плитах выгравированы 184 имени Героев России.

На территории Главного храма Росгвардии в Московской области провели торжественную церемонию открытия Аллеи Героев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На установленных мраморных плитах выгравированы имена 184 имени военнослужащих правоохранительных органов и росгвардейцев, которые проявили храбрость и героизм на службе и были удостоены звания Героев России, 125 из них — посмертно.

В церемонии приняли участие Герои РФ — генералы и офицеры Росгвардии. Перед началом мероприятия настоятель Князь-Владимирского храма протоиерей Максим Беликов и благочинный Балашихинской епархии иерей Михаил Конюхов провели молебен в честь Героев страны в Главном храме Росгвардии.

«Эта Аллея станет символом нашего единства, и напоминанием, что вместе мы способны преодолеть любые трудности и защитить наше будущее», — отметил заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев.

Символическую ленту на церемонии разрезали помощник директора Росгвардии, Герой России генерал-полковник Алибек Делимханов и вдова Героя России старшего лейтенанта Александра Потапова Анастасия Потапова. После окончания церемонии Образцово-показательный оркестр Росгвардии исполнил российский гимн, а рота почетного караула продемонстрировала торжественный марш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгвардейцам вручили боевые награды за проявленный на СВО героизм.

-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.38
-0.86 109.78
-0.42
Головоломка в любви и карьере: прогноз Таро для Льва на 2025 год

Последние новости

15:16
«Имеют широкий эффект»: названы неочевидные причины головных болей
15:04
Собянин назвал объекты, которые благоустроили на северо-востоке Москвы в этом году
14:54
Патрушев: не ликвидировавшие в срок свалки регионы будут проводить работы за свой счет
14:53
«Такого не было!» — президент Грузии попалась на вранье
14:45
Как командование ВСУ запугивает боевиков: в Сеть слили разговор пленного с женой
14:37
Прямая линия с Путиным состоится 19 декабря

Сейчас читают

«Символ нашего единства»: в Главном храме Росгвардии в Подмосковье открыли Аллею Героев
Поцелованная Богом: как сложилась судьба единственной выжившей в авиакатастрофе в 1981 году
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год