Росгвардейцам вручили боевые награды за проявленный на СВО героизм

Военнослужащим Росгвардии вручили государственные награды за мужество, проявленное на полях специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония награждения проходила в Главном госпитале Росгвардии по инициативе главы ведомства, генерала армии Виктора Золотова. В настоящее время там проходят лечение бойцы, получившие ранения на поле боя.

Генерал-полковник Алексей Воробьев и Герой Российской Федерации генерал-полковник Алибек Делимханов поблагодарили росгвардейцев за выполнение боевого долга и проявленное мужество, а также пожелали им скорейшего выздоровления.

«Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены трое росгвардейцев. Им вручены государственные награды — орден Мужества, Знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени и медаль Суворова», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Благодаря героизму этих людей были выполнены крайне важные для российской армии операции и сохранены жизни других бойцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгвардейцы привезли в детдом в ЛНР сладости и школьные принадлежности.