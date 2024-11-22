Росгвардейцам вручили боевые награды за проявленный на СВО героизм

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Церемония прошла в Главном госпитале ведомства.

Фото, видео: пресс-центр Росгвардии; 5-tv.ru

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Военнослужащим Росгвардии вручили государственные награды за мужество, проявленное на полях специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония награждения проходила в Главном госпитале Росгвардии по инициативе главы ведомства, генерала армии Виктора Золотова. В настоящее время там проходят лечение бойцы, получившие ранения на поле боя.

Генерал-полковник Алексей Воробьев и Герой Российской Федерации генерал-полковник Алибек Делимханов поблагодарили росгвардейцев за выполнение боевого долга и проявленное мужество, а также пожелали им скорейшего выздоровления.

«Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены трое росгвардейцев. Им вручены государственные награды — орден Мужества, Знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени и медаль Суворова», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Благодаря героизму этих людей были выполнены крайне важные для российской армии операции и сохранены жизни других бойцов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгвардейцы привезли в детдом в ЛНР сладости и школьные принадлежности.

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