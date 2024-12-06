В Красноярске арестован бывший заместитель мэра Алексей Давыдов

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Экс-чиновник может быть причастен к делу о коррупции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Красноярске взяли под стражу бывшего вице-мэра города Алексея Давыдова. Его подозревают в причастности к делу о коррупции.

По версии следствия, он содействовал в передаче взяток в общей сложности набралось 73 миллиона рублей. Это деньги за победу в тендерах. Директор строительной фирмы передавал их через чиновника начальнику управления дорог.

Как сообщают в Следственном комитете РФ, на допросе Давыдов признал вину. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО. Бывшему заммэра Красноярска грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Тюменской области работники детского сада зарабатывали на несуществующих детях. Директора и нескольких его сотрудников обвиняют в присвоении бюджетных средств.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до десяти лет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

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