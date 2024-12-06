Ковальчук уличил Википедию в распространении ложной информации

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Ковальчук: Википедия отказывалась удалять ложные данные о смерти Велихова

Фото, видео: SASCHA STEINBACH/ТАСС; 5-tv.ru

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Энциклопедия указала, что Евгений Велихов якобы скончался в Турции.

Википедия опубликовала ложные данные о смерти бывшего главы НИЦ «Курчатовский институт», советского и российского физик-теоретика Евгения Велихова. Об этом действующий президент научной организации Михаил Ковальчук рассказал в ходе брифинга по поводу смерти ученого.

«В Википедии появилось сообщение о том, что Велихов умер в Турции. Там, где, по-моему, строится атомная станция», — рассказал Ковальчук.

Он напомнил, что Википедия позиционирует себя как открытая энциклопедия, правки в которую может внести любой желающий.

«Я попросил, чтобы институтская пресс-служба внесла коррективы. Внесли исправление, что он умер в Москве, в Турции он не был», — отметил глава НИЦ.

Сперва информация действительно была исправлена, однако потом она несколько раз менялась на первоначальную. Членам НИЦ пришлось постараться, чтобы добиться восстановления истины.

«Там пишется обман. Я хочу, чтобы наши люди и соответствующие органы понимали, что Википедия распространяет неправильную, неправдивую, лживую информацию», — подчеркнул Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что научные достижения Велихова имели цивилизационный масштаб.

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