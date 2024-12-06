Временного поверенного в делах Латвии вызвали в МИД России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Поводом стало уничтожение российских памятников на территории республики.

Временного поверенного в делах Латвии вызвали в МИД России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Временного поверенного в делах Латвии в РФ Даце Рутка вызвали в МИД из-за уничтожения российского историко-культурного наследия на латвийской территории. Дипломату выражен решительный протест. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства нашей страны.

Речь идет, в частности, о демонтаже памятника генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли, мемориальной таблички поэту Александру Пушкину и бюста его знаменитой музе и автору мемуаров Анне Керн.

Представителю Латвии на встрече в МИД РФ заявили, что случившееся «аморально и неприемлемо в цивилизованном мире».

Также ведомство призвало ЮНЕСКО и другие международные институты осудить подобные варварские действия.

На днях стало известно, что власти Латвии инициировали раскопки в местах захоронений советских и русских воинов на территории республики. Депутат Рижской думы Константин Чекушин сообщил, что на месте одного из захоронений в рижском микрорайоне Берги начата проверка, чтобы выяснить, действительно ли там лежат останки советских солдат.

Аналогичные работы пройдут в Луцавсале, где находится монумент, установленный в честь русских гренадеров, погибших в 1701 году.

Как сообщил источник 5-tv.ru, так называемая «проверка» организована с целью уничтожения захоронений и памятников. По словам собеседника, место упокоения праха советских воинов в Берги уже «раскурочили».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одессе горсовет постановил снести памятник Александру Пушкину, созданный на пожертвования горожан в конце XIX века и находящийся под охраной ЮНЕСКО.

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