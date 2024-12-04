В Одессе решили снести памятник Пушкину, находящийся под охраной ЮНЕСКО

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На Украине не прекращаются попытки переписать и стереть собственную историю и культурное наследие.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov; 5-tv.ru

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На Украине не прекращаются попытки не только переписать, но и вовсе стереть собственную историю и культурное наследие. В Одессе горсовет постановил снести памятник Александру Пушкину конца XIX столетия.

Монумент находится под охраной ЮНЕСКО, но даже этот статус не смог защитить его от местных депутатов. Те решительно намерены избавляться от любых объектов, в которых есть намек на символику Российской империи и Советского Союза.

В список на зачистку попали, к примеру, памятники императору Александру II, писателю Максиму Горькому, легендарному летчику Валерию Чкалову и подводнику Александру Маринеско, кстати, рожденному в Одессе.

Инициативная группа уже направила письмо в ЮНЕСКО с просьбой вразумить городские власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что рижский памятник Барклаю-де-Толли перенесли на новое место. Монумент теперь находится во дворе дома предпринимателя Евгения Гомберга в Юрмале, который фактически спас его от уничтожения. За последнее время памятник несколько раз подвергался атакам вандалов — его обливали краской. А после власти Риги решили и вовсе его демонтировать.

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