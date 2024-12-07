Захарова посоветовала Западу позаботиться о спасении Украины, а не о ее победе

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Захарова призвала Запад формулировать свою заботу об Украине словом «спасение»

Захарова посоветовала Западу лучше формулировать свою заботу об остатках Украины

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Дипломат ответила на слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о необходимости победы Киева, и нарушении Россией Устава ООН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных партнеров отказаться от военной поддержки Украины и позаботиться о спасении ее «остатков», а не о победе.

Так дипломат отреагировала на выпад министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, который заявил, что после выступления его российского коллеги Сергея Лаврова на СМИД ОБСЕ необходимо «обеспечить победу Украины», так как Москва «нарушает принципы Хельсинкского заключительного акта и Устава ООН».

«Что касается „победы Украины“, то западникам лучше формулировать свою заботу об остатках этого государства словом „спасение“, для чего необходимо прекратить поставки вооружений киевскому режиму и не допустить снижения возраста мобилизации украинцев», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Как отметила дипломат, в противном случае так называемые партнеры ничего не оставят от Украины и ее граждан. Хотя, предположила она, именно такого исхода и добиваются представители НАТО.

Захарова также напомнила правительству Норвегии, что Хельсинский заключительный акт никого не беспокоил, когда США и другие натовцы бомбили Югославию и руководили государственным переворотом на Украине в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит обвинили во втором изнасиловании подряд, его заключили под стражу на две недели.

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