Сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит обвинили во втором изнасиловании

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 55 0

Суд заключил молодого человека под стражу на две недели, пока идет расследование.

Сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марито бвинили во втором изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Rodrigo Freitas

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Сына норвежской кронпринцессы Мариуса Борга Хейби обвинили во втором изнасиловании вслед за первым. Об этом сообщает пресс-служба норвежской полиции.

Отмечается, что у правоохранителей имеется видеозапись как минимум одного изнасилования. Суд уже удовлетворил требование полиции о заключении Хейби под стражу на две недели, которые Мариус проведет в тюрьме без права переписки.

Отчим молодого человека, наследный принц Норвегии Хокон, в интервью норвежскому телеканалу NBC отметил, что Мариусу грозит серьезное обвинение, однако полиция и суд должны делать свою работу.

Мариус Борг Хейби обвиняется в нескольких эпизодах изнасилования. Последний произошел в августе 2024 года, когда, по данным полиции, он надругался над девушкой, находившейся в бессознательном состоянии.

Кроме того, сын кронпринцессы Метте-Марит нарушил запрет суда на контакты с предполагаемой жертвой, за что его уже арестовывали в сентябре.

Также Мариусу вменяют угрозы убийством, физическое насилие и издевательства над двумя бывшими девушками, которые предоставили свои показания в полицию​. Молодой человек признал свою вину в причинении физического вреда одной из жертв под воздействием наркотиков, однако другие  обвинения он отвергает.

Известно, что Мариус официально не является членом королевской семьи, так как родился в предыдущих отношениях Метте-Марит, до ее брака с норвежским принцем. Тем не менее репутация монаршей семьи потерпела серьезный урон от его действий.

Как сообщал 5-tv.ru сообщал, что обвинения в насилии против P. Diddy выдвинули еще три человека.

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