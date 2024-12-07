«За Бучу, Одессу и Мариуполь»: в Крыму призвали созвать новый Нюрнбергский процесс

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 26 0

Константинов призвал созвать новый Нюрнбергский процесс над Зеленским

«За Бучу, Одессу и Мариуполь»: в Крыму призвали созвать новый Нюрнбергский процесс

Фото: www.globallookpress.com/Sergei Chuzavkov

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Кроме того, и Владимир Зеленский должен понести наказание за все преступления, которые совершил.

После окончания конфликта в Незалежной необходимо будет созвать новый Нюрнбергский процесс, чтобы судить украинских военных преступников. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в беседе с РИА Новости.

«Нам нужен новый Нюрнбергский процесс, который все расставит по своим местам. За Бучу, за Одессу и Мариуполь они должны ответить. Если этого не будет, то в следующий раз вспыхнет конфликт где-то в другой части мира. Наказание этих преступников будет гарантировать не повторение этого», — подчеркнул Константинов.

По его словам, президент* Украины Владимир Зеленский должен понести наказание за все убийства и теракты, которые он устроил.

Нюрнбергский процесс

Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников, который проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнберге.

На скамье подсудимых оказалась почти вся правящая верхушка Третьего рейха — высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и промышленники.

Политическая значимость Нюрнбергского процесса заключалась в том, что он положил начало процессу демилитаризации и денацификации фашистской Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский боится давать интервью Такеру Карлсону.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

«За Бучу, Одессу и Мариуполь»: в Крыму призвали созвать новый Нюрнбергский процесс

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www.globallookpress.com/Sergei Chuzavkov

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www.globallookpress.com/Sergei Chuzavkov

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www.globallookpress.com/Sergei Chuzavkov

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