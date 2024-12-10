«Едет и сбрасывает мины»: в Сибири создали робота для решения задач в зоне СВО

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Сибирские изобретатели разработали робота для решения задач в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Изобретатели разработали уникальную платформу, которая поможет российским бойцам на передовой.

Сибирские изобретатели разработали уникальные роботизированные платформы. Изначально их планировали использовать в зоне природных бедствий. Но при поддержке Народного фронта технику адаптировали для решения задач на передовой.

Так, гусеничный вездеход на радиоуправлении может поднять до 500 килограммов. А этого более чем достаточно, чтобы вывезти с поля боя раненого бойца со всем обмундированием. Оператор в этот момент управляет роботом на безопасном расстоянии до десяти километров.

Тем не менее изобретатели пошли дальше и адаптировали платформу под принципиально иные задачи.

«На данную тележку устанавливают специальное приспособление, она едет по полю, по любой другой местности, и сбрасывает мины одну за одной», — объясняет представитель «Кулибин-клуба» Народного фронта Глеб.

«Провели испытание нашей платформы на военном полигоне. Платформа показала себя крепкой, одной из лучших в России, которые сейчас делаются, прошла все испытания в самых жестких условиях. 50 платформ, они у нас готовы, уже упакованы, готовы к отгрузке», — говорит разработчик платформы Василий.

Кроме того, в Сибири изготавливают защитную экипировку для наших бойцов в зоне спецоперации. Непосредственно на передовую уже отправили 2,5 тысячи изделий. Это средства радиоэлектронной борьбы, аптечки и бронежилеты.

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