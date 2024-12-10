Дальнейшая эскалация конфликта не приведет к истощению России, лишь нанесет поражение Западу.

ВСУ находятся на грани развала. Об этом рассказал журналу «Разведчик» директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — сообщил Нарышкин.

Он пояснил, что дальнейшая эскалация конфликта не приведет к истощению России, как рассчитывают западные страны. Это, по мнению главы разведки, напротив, нанесет им стратегическое поражение.

Нарышкин уверен, что Запад хотел навязать нам затяжную борьбу, чтобы создать благоприятную почву для «цветной революции», но просчитался. Несмотря ни на что, российская экономика демонстрирует рост, а население страны понимает, что мы боремся не с украинцами, а с коллективным Западом за нашу свободу и суверенитет.

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