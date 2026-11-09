Саперы расчистили дороги к Алешкам от мин и неразорвавшихся боеприпасов

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений группировки войск «Днепр» продолжают очищать дороги, ведущие к Алешкам, от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Работы необходимы для безопасной доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Саперы проводят инженерную разведку на подъездах к городу и обезвреживают взрывоопасные предметы, обнаруженные на маршрутах движения.

По данным ведомства, значительная часть найденных мин и боеприпасов имеет западное происхождение. Их разбрасывают или устанавливают с помощью беспилотников. Некоторые устройства взведены на неизвлекаемость, поэтому безопасно переместить их невозможно.

В таких случаях саперы уничтожают боеприпасы прямо на месте при помощи накладного заряда.

На кадрах показана одна из подобных находок — 60-миллиметровая осколочно-фугасная мина, обнаруженная в районе объездной дороги в Алешки.

На корпусе боеприпаса имеется маркировка «HE 60MA». Как уточнили в ведомстве, мина предназначена для использования в 60-миллиметровых минометах стандарта НАТО.

Саперы отмечают, что неразорвавшиеся боеприпасы представляют особую опасность для мирных жителей, поскольку могут сохранять способность к детонации даже спустя длительное время после падения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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