«Она чувствовала»: умерла актриса сериала «Универ» Халима Ибрагимова

Знакомые артистки утверждают, что причиной стали послеоперационные осложнения.

Актриса театра и кино Халима Ибрагимова скончалась в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Министерство культуры Узбекистана.

«Халима Ибрагимова внесла неоценимый вклад в развитие театрального и кинематографического искусства, оставаясь самоотверженным и искренним человеком, который навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ноябре артистка рассказывала о проблемах со здоровьем, из-за которых не могла выходить на улицу. Однако спустя время самочувствие улучшилось, и она даже планировала выступить в театре «Мирзо».

По словам народной артистки Узбекистана Юлдуз Усмановой, причиной смерти подруги стали осложнения после операции по резекции желудка. У актрисы была межпозвоночная грыжа. Нужно было или делать сложную операцию на позвоночнике, или снижать вес. Ибрагимова легла под нож медиков, чтобы уменьшить желудок. Однако спустя время рана загноилась, началось воспаление. Поднялись уровень сахара и давление.

«Она чувствовала приближение своей смерти, ей это было дано понять», — рассказала Усманова в своем блоге в социальной сети.

Халима Ибрагимова родилась 27 октября 1979 года в Ташкенте. Она дебютировала на экране в 2006 году в небольшой роли в фильме «Анора». Российским зрителям Халима стала известна благодаря сериалу «Универ. Новая общага».

В 2007 году Халима вышла замуж за Джалала Мирзаева. В браке родились сын и дочь.

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