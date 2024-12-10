Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за движение по выделенной полосе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

В Москве за нарушение придется заплатить 4,5 тысячи рублей, в регионах — больше двух тысяч.

Комитет ГД одобрил увеличение штрафов за движение по выделенной полосе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил увеличение штрафов за движение с нарушением правил дорожного движения (ПДД) по полосе для маршрутных транспортных средств.

Изменения предполагают увеличение штрафа с 1,5 тысячи рублей до 2,25 тысячи рублей за движение по выделенной полосе или остановку на ней в нарушение правил дорожного движения.

Аналогичное нарушение в Москве или Петербурге будет наказываться штрафом в 4,5 тысячи рублей вместо трех тысяч рублей сейчас.

Кроме того, предлагается штрафовать на сумму от 4,5 тысячи рублей до 7,5 тысячи рублей за непредоставление преимущества в движении транспортному средству со специальной цветографической схемой, надписями и обозначениями, с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Сейчас за такое нарушение полагается штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ собираются ввести штрафы за опасное вождение, то есть маневры, повлекшие создание аварийной ситуации, угрозу гибели или ранения людей: активное перестроение, когда все полосы заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, отказ уступить дорогу тому, у кого преимущество, необязательные резкие торможения и препятствие обгону.

Предполагается, что за первое нарушение сумма составит от трех до пяти тысяч рублей, при повторном — могут лишить прав на пару месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве автоинспекторы поймали десятки лихачей-курьеров на электровелосипедах, которые решили, что ПДД не для них.

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