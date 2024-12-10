«Трофейная жена»: Дональд Трамп пытался приударить за принцессой Дианой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 91 0

Дональд Трамп пытался ухаживать за принцессой Дианой после ее развода с Чарльзом

Дональд Трамп пытался ухаживать за принцессой Дианой

Фото: www.globallookpress.com/Globe Photos

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Ответила ли королевская особа взаимностью?

Избранный президент США Дональд Трамп считал принцессу Диану «идеальной трофейной женой» и пытался ухаживать за ней после ее развода с Чарльзом (ныне король Карл III). Об этом сообщает анонимный источник RadarOnline.

Спустя год после развода пары Дональд отправил Диане большую корзину цветов. Однако принцесса не приняла ухаживания. Более того, внимание будущего политика ей казалось жутким, так как он как будто ее преследовал. Об этом говорила ранее еще близкая подруга принцессы Селена Скотт.

«Трамп явно видел в Диане сверхжену. У нее было ощущение, что он ее преследует», — делилась однажды Скотт в беседе с журналистами.

Кроме того, Трамп считал Диану одной из самых горячих женщин. В его личном рейтинге он занимает третье место —после бывшей жены Иваны и нынешней супруги Мелании, говорит источник

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