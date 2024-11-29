Любимый аксессуар Дианы: почему Кейт Миддлтон не сможет появиться в тиаре на этот Новый год

Принцесса Уэльская ранее никогда не пренебрегала этой традицией.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон не сможет до начала следующего года появляться на приемах и банкетах из-за курса химиотерапии. Об этом пишет издание The Sun.

Известно, что королевской особе предстоит еще долгое время восстанавливаться после лечения, который ей назначили для борьбы с раковой опухолью.

Фанаты Миддлтон крайне расстроены этими известями, ведь ранее она никогда не пропускала приемы, где надо быть при полном параде — в вечернем туалете и при тиаре.

К слову, тиара — незаменимый аксессуар для самых торжественных светских мероприятий. Например, для ежегодного Большого дипломатического приема и по случаю Государственных банкетов. Кроме того, королевской особе в тиарах необходимо появляться на королевских свадьбах.

За все 12 лет брака с принцем Уильямом Кейт надевала четыре тиары. В первый раз она надела аксессуар от Cartier Halo на свою свадьбу в 2011 году, а в 2018-м она появилась в Cambridge Lovers’s Knot на Государственном банкете. Это, кстати, ее любимая тиара — как и у принцессы Дианы. Также Кейт видели в диадеме Lotus Flower и Srathmore Rose.

Как известно, свадеб в этом году не ожидается в стране, а недавний Большой дипломатический прием, который прошел на той неделе, Миддлтон пропустила.

Недавно стало известно, что принцесса будет присутствовать на конном параде, который организовали в честь приезда эмира Катара — Тамима ибн Хамада Аль Тани. Однако уже вечером на Государственном банкете в честь высокого гостя Кейт, к сожалению, уже не появится. Это мероприятие запланировано на следующую неделю.

Ранее 5-tv.ru писал, почему принц Уильям избегает семью Кейт Миддлтон.