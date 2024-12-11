«Смесь рас»: Корнелия Манго в 38 лет впервые стала мамой

Первенец артистки появился на свет путем кесарева сечения.

В жизни участницы «Фабрики звезд-7» Корнелии Манго произошло радостное событие — на днях она в 38 лет впервые стала мамой. Родила дочку. Такой долгожданной новостью она поспешила поделиться в социальной сети.

«Эта долгожданная встреча и самые приятные ощущения в жизни — держать за руку нашу дочь, о которой так долго молились, мечтали! Она именно такая, какой я ее представляла, уникальная девочка: смесь европеоидной, монголоидной, негроидной рас», — призналась Манго.

Артистка поведала, что малышка родилась путем кесарева сечения с ростом 53 сантиметра и весом 3480 граммов. Она отметила, что муж Богдан Дюрд все это время был рядом и поддерживал любимую. После операции некоторое время Манго находилась в реанимации, а после ее перевели в обычную палату, где она воссоединилась с дочкой. Певица уже выписалась с малышкой из роддома и привыкает к новой роли.

«Как только меня привезли из реанимации, в палате меня встретил Богдан, и именно он вновь взял заботу о нас с первых минут, мне было сложно ходить, вставать», — цитирует звезду 7Дней.ru.

К слову, о беременности Манго сообщила публике в октябре, опубликовав ролик с двумя полосками на тесте. Для певицы событие стало очень долгожданным. С мужем они мечтали о ребенке десять лет. Чудо не происходило, и пара раздумывала уже о процедуре ЭКО. Но в последний момент семья отказалась от этого. И вскоре Манго узнала об интересном положении.

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