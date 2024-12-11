Наш выбор: 400 тысяч россиян проголосовали за новый дизайн 1000-й купюры

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 89 0

За символ на новой банкноте в 1000 рублей проголосовало уж 400 тысяч россиян

Наш выбор: 400 тысяч россиян проголосовали за новый дизайн 1000-й купюры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Опрос граждан еще не завершен, но тройку лидеров уже определи.

Уже 400 тысяч россиян отдали свой голос за символ, который будет напечатан на обратной стороне банкноты номиналом тысяча рублей в новом дизайне. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Голосование проходит онлайн и продлится до 12 декабря. Но уже сейчас можно выделить трех лидеров. Чаше других выбирали скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». Вторым по предпочтениям россиян стал памятник Салавату Юлаеву в Уфе. Замыкает тройку Дворец земледельцев в Казани.

Сообщается, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уже приняла участие в голосовании и отметила понравившийся символ. Что выбрала глава ЦБ не разглашается. Ранее она говорила, что разные страны периодически меняют оформление банкнот, а также повышают их защиту. Каждая купюра русского рубля будет посвящена одному из федеральных округов нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЦБ планирует выпуск тысячерублевой купюры с новым дизайном в конце 2025 года.

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