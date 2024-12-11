«Снижает качество жизни»: как не перепутать бронхит с ОРВИ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 48 0

Врач Уланкина: запущенный бронхит может перейти в хроническую форму и пневмонию

«Снижает качество жизни»: как не перепутать бронхит с ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

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Особенно страшные последствия этого заболевания могут наблюдаться у детей.

В осенне-зимний период многие начинают чувствовать усталость, слабость и перманентное недомогание. К этим симптомам зачастую добавляются кашель, насморк и головные боли.

Обычно люди списывают это на ОРВИ, однако ситуация может оказаться куда серьезнее.

Симптомы бронхита, сообщила кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с URA.RU, отличаются от ОРВИ тем, что при этом заболевании гораздо острее проявляется кашель. Он может быть сухим или влажным, с выделением мокроты.

«При ОРВИ и гриппе чаще доминируют насморк, боль в горле и высокая температура. Еще одна отличительная особенность гриппа — выраженная интоксикация организма, которая сопровождается мышечной и головной болью. Бронхиту такие проявления менее свойственны», — отметила эксперт.

Помимо этого, бронхит проявляет себя ощущением тяжести в груди и одышке при выполнении физических нагрузок.

Особое внимание, отмечает Уланкина, стоит уделять детскому бронхиту. Несовершеннолетние чаще страдают от обструктивного бронхита, который приводит к изменениям во всей толще бронха: они начинают сужаться и отекать.

Бронхит, замеченный на ранней стадии, можно вылечить дома при помощи разжижающих мокроту препаратов. При этом антибиотики для этого применять не стоит — от бронхита они не лечат.

«Если болезнь запустить или лечить неправильно, это может привести к обструкции — сужению или закупорке бронхов, и существенному ухудшению работы легких. В некоторых случаях болезнь может перейти в хроническую форму. Это значительно усложняет дальнейшее лечение и снижает качество жизни пациента», — предупредила Уланкина.

Помимо этого, бронхит также может перерасти в пневмонию, которая является куда более опасным заболеванием. При первых симптомах эксперт советует незамедлительно обращаться к врачу.

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