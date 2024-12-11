Ковальчук подчеркнул важность освоения Арктической зоны России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 29 0

Он также отметил необходимость разработки стратегических предложений для дальнейшего развития Военно-морского флота.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Развитие Арктической зоны является важнейшим приоритетом России. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на первом заседании научно-экспертного совета Морской коллегии России.

«Еще в XI веке сибирские казаки по морю начали освоение арктической зоны. На карте зафиксирована вся наша активность. Все моря, заливы, острова названы именами либо русских, либо таких иностранцев как Беринг и Баренц, которые были на службе российского государства», — сказал Ковальчук.

Спикер подчеркнул, что значительный вклад в изучение Арктики внесли именно российские исследователи. Он также отметил важность разработки стратегических предложений для дальнейшего развития Военно-морского флота.

«Мы утратили советские заделы практически, мы их выбрали. И сегодня наша ключевая вещь — понять, что у нас где есть, выделить эти заделы, которые нужны для обеспечения нашего технологического суверенитета, и правильно выстроить координацию и кооперацию», — сказал Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что помощник президента РФ Николай Патрушев перечислил первостепенные задачи, которые стоят перед научно-экспертным Советом Морской коллегии России.

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