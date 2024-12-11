Захарова предположила, почему Зеленский верит в свою безнаказанность

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 62 0

Захарова: Зеленский был вовлечен в коррупционные схемы семьи Байдена

Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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Причина не нова.

Президент Украины* Владимир Зеленский вовлечен в коррупционные схемы семьи американского президента Джо Байдена, в связи с этим уверен в своей безнаказанности. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 11 декабря в ответ на вопрос корреспондент «Известий» Ксении Солдатовой.

Дипломата спросили, на что надеется Зелинский, заявляя во всеуслышание о плане позвонить Байдену и обсудить вступление Украины в НАТО.

«Надеется на то, что ему будут давать деньги, будут давать вооружение, что у него не закончится волшебный порошок, и ему будет все сходить с рук, потому что он был вовлечен в чудовищные коррупционные сделки с семьей Байдена», — полагает Захарова.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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